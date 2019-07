Az idény feléhez érve szinte biztosra vehető, hogy a Mercedes sorozatban hatodszor is behúzza majd a konstruktőri bajnoki címet, ahogy az is valószínű, hogy Lewis Hamilton is hatszoros világbajnokként zár majd.

Az élen folyó “küzdelem” nem valami izgalmas, azonban egy kicsit hátrébb már megy az adok-kapok, a Ferrari és a Red Bull két ifjonca, Charles Leclerc és Max Verstappen az Osztrák Nagydíjon, majd két hete, Silverstone-ban is látványos csatákat vívott.

A Forma-1 vezérigazgatója, Chase Carey is úgy gondolja, hogy az ifjoncokra érdemes figyelni, a sportág pedig aktívan igyekszik is kinevelni az utánpótlást.

“Ha megnézzük az idei évet, szerintem elsősorban a fiatalabb generáció csinálta a show-t. A Max Verstappen és Charles Leclerc közti csaták nagyon jó példák, pontosan ezért nézik az emberek az F1-et” – mondta az amerikai.

“A munkánknak köszönhetően jönnek a fiatalok, a Forma-1 komolyan invesztál a Forma-2-be is. Egyre több, különböző hátterű fiatal érkezik az F1-be, pontosan ezt is szeretnénk ösztönözni” – tette hozzá.

A sportágban idén három újonc mutatkozott be, a Williamsnél George Russell, a McLarennél Lando Norris, a Toro Rossónál pedig Alexander Albon – a trió a tavalyi Forma-2-es bajnokság első három helyezettje volt.