A 34 éves lengyel a szezon kezdete óta újra és újra azt mondja, nem egyforma a két autó, míg a grove-i csapat de facto főnöke, Claire Williams többször is kijelentette már, hogy ugyanazt a technikát használja a két versenyző.

Természetesen ebben benne van, hogy a Williams még a 2018-asnál is rosszabb autót épített az idei évre, de az is tény, hogy Kubica rendre lassabb, mint újonc csapattársa, a tavalyi Forma-2-es bajnok George Russell.

Kubica panaszai, sejtetése azonban így is jól megágyazott a lengyel Wrc.net “leleplezésének”, a motorsportoldal egy Silverstone-ban, állítólag a futamon készült képpárt bizonyítékként felmutatva nekiment a Williamsnek.

“A szezon kezdete óta vannak olyan feltételezések, hogy a két pilótának eltérő az autója. Bár a csapatfőnök határozottan tagadja, a szakértői szem meglátja, hogy valóban különböznek. A Brit Nagydíjon látható volt a felfüggesztések közti különbség.”

“A lengyel versenyző egy régebbi verziót vezetett, míg Russell az új specifikációt kapta. Az idény elején a glóriák eltérése is feltűnt a pilótáknál. Kubica többször is célzott már rá, hogy biztosan eltér a két autó felfüggesztése” – írták a “Claire Williams hazudik” című cikkben.

A hazai sportoló rossz eredmények esetén való megvédése, jó eredmények esetén gyakran túlzott felmagasztalása nem lengyel sajátosság, sok helyen, sajnos itthon is jellemző.

A lengyel kollégáknak valószínűleg szembe kellene nézniük azzal, hogy Kubica másfélszer olyan idős, mint a fiatal tehetség Russell, ráadásul minden bizonnyal a sérült kar is hozzájárul a rosszabb tempóhoz. Azt a kérdést is feltehetnék, hogy miért is szabotálná saját versenyzőjét a Williams.

