Daniel Ricciardo tavaly mindenkit meglepve úgy döntött, hogy nem hosszabbít a Red Bull-lal, ehelyett elfogadta a Renault kétéves ajánlatát. Ricciardónak egyrészt komoly fizetést ajánlottak a franciák, másrészt vonzónak tartotta a lehetőséget, hogy gyári csapatnál versenyezhet.

Az átigazolásért most tartja a markát Ricciardo korábbi ügynöke, Glenn Beavis is, aki már be is adta a keresetlevelet a brit bíróságon. Beavis “különböző összegekre” tart igényt Ricciardo renault-s szerződése kapcsán.

A végösszeg több mint tízmillió font (közel négymilliárd forint), Beavis több jogcímen Ricciardo renault-s alapfizetésének 20 százalékára tart igényt.

“Semmi alapja Glenn Beavis keresetének” – reagált Ricciardo az ügyre. “Nagyon sajnálatos, hogy perre vitte ezt a teljesen rossz szándékú követelést, az eljárásban teljes erővel védekezem majd.”

Az ügy háttere dióhéjban annyi, hogy Beavis cége, a Sivana Sports International FZE részére Ricciardo cége, a Whitedunes állítólag nem fizetett meg bizonyos, szerződésben rögzített díjakat.

Beavis szerint cége 20 százalékos jutalékra jogosult a Ricciardo vagy a Whitedunes által kötött új szerződések után, ezt pedig a Renault-val nyélbe ütött megállapodás után nem fizették ki.

Az ausztrál pilóta 2018 végén jelezte, hogy nem tart tovább igényt Beavis szolgálataira, ma egy sportmenedzsment-ügynökség intézi az ügyeit.