A Haas mellett a Racing Point (tavaly nyárig Force India) is új névadó szponzorral kezdte a 2019-es évet, a brit középcsapat a kenyai sportfogadási céggel, a SportPesával társult.

Ahogy a Haasnál, a Racing Pointál is bajok vannak, a SportPesa működési engedélyét ugyanis felfüggesztette a kenyai kormány, miután az ország elnöke, Uhuru Kenyatta nemrég arról beszélt, hogy több fogadási cég is adót csalhatott, és kiskorúaknak is lehetőséget adott a fogadásra.

A SportPesa sietett közölni, hogy a cég nem megy csődbe, nem szűnik meg: “Visszautasítjuk a megszűnésünkről szóló híreket. Párbeszédben állunk a kormánnyal és az illetékesekkel, a tárgyalások jól haladnak, hamarosan újra működni fogunk.”