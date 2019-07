A Forma-1 egyik leendő szupersztárjának tartott Jules Bianchi pontosan négy éve hunyt el egy nizzai kórházban, kilenc hónappal azután, hogy a 2014-es Japán Nagydíjon a vizes pályáról lecsúszva egy másik autó mentését végző munkagépnek ütközött és életveszélyes agysérüléseket szenvedett.

A Ferrari-nevelt francia pilóta a jó alsóbb kategóriás szereplést követően 2013-ban mutatkozott be a Forma-1-ben a Marussia-csapatnál, ahol második évében a Monacói Nagydíjon megszerezte maga és az alakulat első F1-es pontjait is. A Ferrari komoly szerepet szánt neki a jövőben, épp a végzetes hétvégén írt alá a Sauberrel, és ahogy azóta az egykori csapatfőnök, Stefano Domenicali megerősítette, 2016-ra már a maranellói csapathoz tervezték beemelni.

A fiatalon elhunyt tehetségre ma az F1 és több csapat is emlékezett a közösségi médiában.