A Brit Nagydíj után többen is úgy érezték a paddockban, hogy a felügyelők visszavettek a szigorból, és a korábbi ígéreteknek megfelelően hagyták szabadabban és keményebben versenyezni a pilótákat.

Michael Masi versenyigazgató tisztázta, hogy ez félreértés lehet, a felügyelők pont ugyanolyan szellemben dolgoztak, mint bármelyik másik futamon.

“Talán a pálya jellege miatt tűnhetett így, vagy azért, mert több kerék a kerék elleni csata volt, de mindent ugyanúgy bíráltunk el, mint a szezon során bármikor” – mondta Masi.

A versenyigazgató számára példaként hozták fel, hogy Verstappen a 25. körben, a 18-as kanyarban úgy vette vissza a helyét Leclerc-től, hogy négy kerékkel elhagyta a pályát, mégsem indult emiatt vizsgálat.

“Nem emlékszem a konkrét incidensre, de nem is jelentette senki. Márpedig ha gond lett volna, garantálom, hogy azonnal értesültem volna róla valamelyik érintett csapattól.”

“Pontosan mit is jelent az elv, hogy ‘hagyjuk őket versenyezni’, hogyan is néz ez ki a gyakorlatban? Milyen szigorúan kell betartatnunk a szabályokat? Ez az egész folyamatosan alakul, folyamatosan beszélünk is róla” – fogalmazott Masi.