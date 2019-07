Biztosan nem teszik ki az ablakba, amit a csapatfőnöktől, Günther Steinertől kaptak, főleg, hogy már korábban is eligazították őket az egymás elleni küzdelmet illetően.

Romain Grosjean és Kevin Magnussen a futam első körén akadt össze, mindkettejük autója megsérült, pár körrel később be is fejezték a versenyt.

Steiner hozzátette, hogy a Spanyol Nagydíjon történt ütközésük után már letisztázták a pilótákkal, hogy ne menjenek bele a közvetlen csatákba, a csapat a bokszutcából rendezi majd a helyzetet.

“Barcelonában megmondtam nekik, hogy ha valamelyik úgy érzi, övé a pozíció, de elveszíti, akkor hagyja veszni. Majd én visszaadom neki. Egyértelmű volt az utasítás: ha valaki átadja a helyét, de neki volt igaza, akkor a futam későbbi részében rendezzük a dolgot.”

Steiner hozzátette, hogy a silverstone-i eset után valószínűleg még szigorúbb belső szabályokat vezetnek majd be.

A Haasnál Grosjean és Magnussen szerződése is az év végéig szól. A francia pilóta az eddigiek alapján szinte biztosan nem számíthat hosszabbításra, de a hullámzó teljesítményű dánnak is többet kellene mutatnia, ha 2020-ban is az amerikai csapatnál akar vezetni.

