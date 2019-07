“Az első kiállásom után is úgy éreztem, hogy kézben tartom a dolgokat. Figyeltem a különbségre, hogy Lewis előtt legyek a kiállása után, vártam a kerékcseréjére, de aztán a biztonsági autó miatt elém került” – nyilatkozta a futam után.

Bottas végül mégis csak távoli második lett, ugyanis míg ő a 16., majd a 45. körben letudott két kerékcserével ment végig, Hamilton az első cserék idején kivárt, majd amikor a 21. körben beküldték a biztonsági autót, minimális időveszteséggel a kemény keverékre váltott, hogy azzal is fejezze be a versenyt.

“Én addigra már kétkiállásos stratégián voltam, ugyanis újra közepest vettem fel, így mindenképpen ki kellett még mennem a végén, ami hiba volt a részünkről. Úgy gondoltuk, hogy a kétkiállásos stratégia sokkal gyorsabb lehet, de kiderült, hogy az egy kiállás is működött. Nem ideális, de ez egy ilyen nap.”

A csapatfőnök, Toto Wolff a versenyt követően tisztázta, hogy semmilyen hátsó szándék nem volt a döntésben, sőt, az eltérő gumistratégia ötlete a pilótáktól származott, és Bottas cseréjét követően még Hamiltont kezelték a leendő második helyezettként.

“A délelőtti stratégiai megbeszélésünkön valójában a pilóták vetették fel, hogy vajon lehetséges-e az ellentétes stratégia a második helyen haladó számára, hiszen ha ugyanúgy cserélnek, akkor gyakorlatilag fixáljuk a végeredményt” – kezdte a magyarázatot az osztrák.

“Szóval a felvetés után úgy döntöttünk, hogy a második helyen haladó eltérő stratégiát kap, a kemény keveréket kapja a középső etapra. Nem hittük igazán, hogy működhet az egy kiállás, nem is volt adatunk a kemény keverékre, de végül mégis így alakult. Természetesen mindketten ragyogó versenyt futottak, mindketten megérdemelték volna a győzelmet, de ezúttal a biztonsági autó előnybe hozta egyiküket.”

Wolff utalt arra, hogy a sportszerűség jegyében ezután jobban meggondolják majd, hogy eltérő stratégiára állítsák-e a versenyzőket.

“Még így is találkoztak a pályán, tudtuk, hogy csatázhatnak egymással, de talán jobb lesz a más stratégia, így megpróbáltuk. Utólag visszatekintve úgy látom, hogy át kell azt gondolni, nehogy akár csak tudat alatt is előnyben részesítsünk valakit, mert azt nem szeretnénk. Most jó tapasztalatokkal, adatokkal gazdagodtunk, jobban meg tudjuk majd ítélni a kérdést a jövőben.”

