Alulmúlta a várakozásokat a 2019-es Forma-1-es szezon első felében a Red Bull újdonsült igazolása, Pierre Gasly, főleg csapattársához, Max Verstappenhez viszonyítva. Azonban úgy néz ki, a Brit Nagydíjon a 2016-os GP2-bajnok is ráérzett a dolgok ízére, és egész hétvégén kiemelkedő teljesítményt tudott nyújtani.

Az időmérő edzésen még a ferraris Sebastian Vettelt is legyőzte, úgy lett ötödik, majd a futamon a negyedik helyen intették le. Korábban – amikor még a Toro Rosso színeiben versenyzett – végzett már ennyire előkelő helyen: a tavalyi Bahreini Nagydíjat is a dobogósok mögött fejezte be.

„Ez volt az eddigi legjobb hétvégém az évben. Az osztrák versenyhétvége után több mindenen is módosítottunk, és a csapattal is megbeszéltük, hogyan tudnék javulni” – mondta a silverstone-i verseny után Gasly. „Nagyon sok változtatást eszközültünk, és örülök, hogy az első pillanattól fogva klappolt minden ezen a hétvégén. Erős volt a pénteki, a szombati és a vasárnapi nap is, élveztem mind a három napot. Elégedettek lehetünk ezzel az előrelépéssel.”