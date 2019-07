Csapattársa, Pierre Gasly pozitívan beszélt a szombati napról. „Rendkívül izgatott vagyok, mert fontos volt, hogy jó időmérőt zárjak. Főleg azok után, hogy a pénteki edzések jól sikerültek. Továbbra is van min dolgozni, de vannak pozitívumok. A legutóbbi versenyen rengeteg változást eszközöltünk, és úgy néz ki, hogy a jó irányba haladunk. Még nem tökéletes, de ezen a hétvégén is előrébb léptünk” – mondta.

„Eleinte nem voltam elégedett az autó egyensúlyával” – értékelte a kvalifikációt az Osztrák Nagydíjon győzedelmeskedő holland. „Az időmérő edzésen több mindenen is változtattunk, aminek köszönhetően jobban éreztem magam az autóban. Így előrébb is tudtunk lépni, és egészen közel voltunk a pole-hoz, ami nem rossz. Holnap pedig még jobbak leszünk a versenyen.”

A Forma-1-es Brit Nagydíj időmérő edzésén a negyedik és az ötödik rajthelyét szerezte meg a Red Bull Max Verstappen vezetésével – a holland ráadásul csak 183 ezredmásodperccel maradt el a pole pozíciós Valtteri Bottastól, Pierre Gasly pedig idei eddigi legjobb egykörös eredményét állította be.

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke is elégedett volt a silverstone-i időmérőn látottakkal, és Verstappenhez hasonlóan úgy gondolja, hogy holnap lesz igazán meleg a pite. Emellett azt is hozzátette, hogy szerinte a Ferrarinál a rajtra gyúrnak azzal, hogy végül a lágy gumikat választották.

„Mindkét versenyzőnk remek teljesítményt nyújtott, külön örülök annak, hogy most már Pierre is jól ment. Úgy gondolom, hogy a Ferrari a gumiválasztásával a rajtra tesz fel mindent. A rajtnál előnyösebb választás is lehet a lágy keverék, de a tartóssága nem valami jó. Viszont ez megkavarhatja a lapokat holnap” – mondta Horner.

„Úgy fest, hogy a Ferrari kétkiállásos stratégiára játszik, ami nem feltétlenül lassabb, de sok fog múlni a gumikopáson” – jegyezte meg.

Forrás: BBC, Fotó: Europress