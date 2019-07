A Forma-1-es Brit Nagydíj második szabadedzésén érvényesült a papírforma, már ami az élcsapatok sorrendjét illeti, az élen a Mercedes zárt, a címvédőket a Ferrari és a Red Bull követte, de mindhárom alakulatnál a “második számú” versenyző volt a gyorsabb, azaz Valtteri Bottas lett az első, a Ferrarinál Charles Leclerc megelőzte Sebastian Vettelt, míg a Red Bull-osok közül Pierre Gasly volt előrébb.

Bottas úgy hozta az első időt, hogy az autója jó darabig a garázsban volt, ugyanis a gyújtógyertyákkal akadt nála gond. A hazai sztár csapattárs mondjuk alig maradt el tőle, Hamilton mindössze 69 ezredmásodperces hátránnyal lett a második, sőt, még Leclerc is kéttizeden belül végzett a finnhez képest.

Vettel pushing on and over the limit in his Ferrari😬#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/5pP9ItVXNT

— Formula 1 (@F1) July 12, 2019