A Forma-1-ben a Red Bull Racing névadó szponzoraként jelen lévő Aston Martint leginkább a 007-es ügynökhöz köti a nagyközönség.

A Forma-1 történetének 1007. futama lesz a 2019-es Brit Nagydíj, ami őfelsége titkos ügynöke, a luxussportkocsi-gyártó és a versenycsapat hazai versenye is, így a silverstone-i hétvégén a 007-eshez kapcsolódó apróságok jelennek majd meg a Red Bullnál.

A versenyautókon és a csapatfelszerelésen is feltűnik majd a 007-es szám, ráadásul Max Verstappen RB15-ösén az 1964-es James Bond-filmben, a Goldfingerben szereplő Aston Martin DB5 rendszáma, Pierre Gasly járgányán pedig az 1987-es Halálos rémületben (The Living Daylights) feltűnt AM V8 Vantage azonosítója is ott lesz.