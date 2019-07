Fernando Alonso a McLarennel csúfosan elhasalt a 2019-es Indy 500-on, ám újabb Le Mans-győzelemmel és világbajnoki címmel zárta a toyotás WEC-programját.

A kétszeres F1-világbajnok spanyol jövője egyelőre homályos, nem kizárt a 2020-as Dakar-részvétel, de a Forma-1-es visszatéréséről is folyamatosan érkeznek a pletykák, hírbe hozták már a Mercedesszel és a Ferrarival is.

Most itt az újabb hír, a Red Bull motorsportfőnöke, Helmut Marko azt állítja, hozzájuk is bejelentkezett a hónap végén 38. születésnapját ünneplő versenyző.

“Alonso képviselői jelezték felénk, hogy elérhető” – mondta az osztrák a Motorsport.com holland kiadásának. “De a Honda miatt Alonso (szerződtetése) lehetetlen” – tette hozzá, utalva arra, hogy a spanyol a mclarenes években többször is csúnyán megalázta a japán motorszállítót, akik nem szeretnének újra vele dolgozni.

A Motorsport.com-tól függetlenül a spanyol Marca is Alonso Red Bull-os érdeklődéséről ír ma, így lehet, hogy Marko az igazat mondja.

Ezzel együtt is meglepő a dolog, hiszen Alonso és a Red Bull viszonya finoman szólva is feszültté vált tavaly nyáron, amikor a spanyol azt állította, hogy az energiaital-gyártó az elmúlt években többször is csábítgatta, beleértve 2018-at is, amit a Red Bull részéről határozottan cáfoltak, visszautasítottak.