A csapatfőnök Andreas Seidl nemrég már jelezte, hogy a továbbra is szerződésben álló Fernando Alonsót a múlt részének tekinti, Sainzban és Norrisban látja a McLaren jövőjét – a szerződések meghosszabbítása kapcsán így beszélt:

“A mai bejelentés biztosítja a folyamatosságot a csapatnál. Carlos és Lando teljesítménye is kulcsfontosságú volt az eddigi fejlődésünkben, a visszajelzéseik lehetővé tették a mérnökeink számára az MCL34-es javítását, és az MCL35-ös előkészítését. Carlosnak kulcsszerepe volt az autó fejlesztésében, míg Lando hihetetlenül gyorsan magára talált a Forma-1-ben, hétvégéről hétvégére magabiztosabb. Nagyon jó hír ez a csapat számára, várjuk a közös munka folytatását!”

Carlos and Lando announce our 2020 driver line-up in the most Carlos and Lando way possible. 🤝😃

Read more ➡️ https://t.co/CGAVEqqcSa pic.twitter.com/xnK1I37rKz

— McLaren (@McLarenF1) July 9, 2019