A Mercedes és a Ferrari erőforrásai már jó ideje rendelkeznek az időmérőn plusz teljesítmény biztosító, Lewis Hamilton által partimódnak keresztelt üzemmóddal, és úgy tűnik, idén már a Renault-nál is van hasonló, ám a Hondát használó Red Bull- és Toro Rosso-pilóták egyelőre nélkülözik a hasonló “trükköt”.

A japán gyártó a Francia Nagydíjon vetette be idei motorjának harmadik specifikációját, amellyel Ausztriában Max Verstappen már futamot is tudott nyerni, ám a Red Bull ezzel együtt is belemenősebb, kockázatvállalóbb fejlesztési hozzáállást kér a Hondától, így a következő lépcsőben a “partimódra” is rágyúrnak.

“Igyekszünk mindent kisajtolni a motorból, de nem könnyű azonnal újabb szintre vinni. De folytatjuk a fejlesztést, talán a következő csomagban már ott lesz (az időmérős üzemmód). De biztosan nem a következő versenyre” – mondta a Honda F1-es főnöke Tanabe Tojuharu.

“Az időmérőn nagyobb különbséget látunk a többiekhez képest. A versenyen is hátrányban vagyunk még, de nem annyira, mint a kvalifikáción. Szóval a következő lépésben az időmérős üzemmóddal is fel kell zárkóznunk, de nem könnyű feladat” – folytatta.