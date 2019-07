A Mercedes – igaz, néha szerencsével – egymás után nyolc futamot nyert a 2019-es szezon elején, ám a széria a múlt hétvégi Osztrák Nagydíjon megszakadt, a pole-t a ferraris Charles Leclerc vitte, a versenyen pedig önmagához képest különösen gyenge volt az ezüst autó.

A futam után a csapatfőnök Toto Wolff és Lewis Hamilton is arról beszélt, hogy a hőség miatt hűtési problémákkal küszködtek, a verseny utáni szokásos értékelésben pedig a vezető versenymérnök, Andrew Shovelin bővebben is elmagyarázta, mi is a gond. A riválisok számára reményt adhat, hogy egyelőre csak keresik a megoldást a címvédők.

“Az autón nem elég nagyok a hűtők. Egy kicsit túlbecsültük (a tervezésnél) a hűtési rendszer teljesítményét, kevesebbet hoz, mint reméltük. Ez a probléma minden forró versenyen kísér minket, bajban leszünk a hűtéssel, elsősorban azzal, hogy túlmelegedés miatt ne károsodjon a motor” – kezdte a szakember.