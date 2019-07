Sebastian Vettel 2015 óta a Ferrari versenyzője, azóta 13 futamot nyert a csapattal. Ez pontosan ugyanannyi, amennyit Alberto Ascari is nyert, ez a szám Michael Schumacher és Niki Lauda mögött a harmadik helyet jelenti a házon belüli örökranglistán.

A Ferrari videós összeállítást készített Vettel születésnapjára, lehet benne keresni a magyar nyelvet is.

Happy birthday to our very own #Seb5 ❤️ 32 years young! #essereFerrari 🔴 #TantiAuguriSeb5 pic.twitter.com/2GPdhmdrYT

A Forma-1 a saját archívumából szemezgetett a négyszeres bajnok születésnapja alkalmából.

🎉 Happy Birthday, Sebastian Vettel! 🎉

Our four-time champion becomes 3️⃣2️⃣ today! And we're lucky to have spent many of those years with him ❤️ #F1 pic.twitter.com/7RiUJ8SsYr

— Formula 1 (@F1) July 3, 2019