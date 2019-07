A vasárnapi Forma-1-es Osztrák Nagydíj hatalmas sikert hozott a Red Bull számára, a Max Verstappen tavalyi eredményét ismételve a hazai pályán törte meg a Mercedes uralmát, ráadásul meghozta a hondás együttműködés első győzelmét is.

Az energiaital-gyártó motorsportfőnöke, Helmut Marko még a szezonkezdet előtt arról beszélt, hogy az új motorpartnerrel idén öt futamgyőzelmet érhetnek el, ám az idény első szakasza azt mutatta, hogy erre vajmi kevés esélyük lesz, a csapatfőnök, Christian Horner egy idő után ejtette is ezt a célt.

Marko Verstappen vasárnapi diadala után arról beszélt, hogy szerinte sikerülhet, amit korábban emlegetett.

“A tokiói sajtótájékoztatón öt futamgyőzelmet ígértem. Egyesek örültnek nyilvánítottak akkor. Én továbbra is hiszem, hogy sikerülhet a dolog” – szögezte le az osztrák.

A 2. helyről rajtoló Verstappen a rajtnál egészen a 7. helyig esett vissza, így még édesebb volt a futamgyőzelem a végén.

“Azt gondoltam, jaj, vége mindennek. De Max aztán lassan magához tért, az utolsó 30 kör pedig hihetetlen tűzijátékot, ragyogó versenyzést hozott. És a Hondától is megkaptunk azt a teljesítményt, ami abban a 30 körben kellett. A gumik is bírták, és a kasztnink is fantasztikus volt, Max kedvére fékezhetett, megvolt a tapadás, minden. Szóval ez a győzelem így még izgalmasabb volt, mint ha egy rendes rajt után egy előzéssel hoztuk volna.”

Az elmúlt hetekben állandó téma volt Verstappen jövője, esetleges év végi távozása, spekulációk szerint a szerződése alapján futamgyőzelmek híján elhagyhatja a Red Bullt.

“Nem akarjuk Maxot itt tartani, ha nem adhatunk neki győztes csomagot. De a cél nem változott, továbbra is az, hogy minden idők legfiatalabb világbajnokává tegyük őt a Red Bull-lal” – mondta erről Marko.