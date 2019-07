Bár jelenlegi sorozatában a Honda már 2015 óta szerepel a Forma-1-ben, a japán gyártó utoljára szűk 13 éve győzött – a kaotikus, esős 2006-os Magyar Nagydíjon –, így hatalmas siker volt számukra, hogy vasárnap a Red Bull-os Max Verstappennel újra futamot nyerhettek.

A Red Bull előzékenyen a motorpartner vezetőjét, Tanabe Tojoharut küldte a dobogóra a konstruktőri trófea átvételére, ám a japán szakember csak késve érkezett a ceremóniára, a himnuszokról lemaradt.

“Meglepődtem, amikor mondták, hogy én menjek a dobogóra. Fogalmam sem volt, mit is kell csinálni. Ezért érkeztem egy kicsit később, mint a többiek. A himnuszok előtt ott kell lenni, de lekéstem. Természetesen most először fordult elő. Bosszankodtam is, hogy most mit csináljak, mert senki sem mondta. De fantasztikus volt, láttam odalent a csapatunk tagjait, a Red Bull-osokat, nagyon boldogok voltak, és a sok szurkoló is.”