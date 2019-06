A Red Bull-csapatok motorszállítója, a Honda a múlt hétvégi Francia Nagydíjra elvitte idei motorja harmadik specifikációját, a bakui első, a megbízhatóságra fókuszáló fejlesztési lépcső után ezúttal a teljesítményt javító újításokkal.

A hétvégére a Red Bull Racing mindkét autójába bekerült az új Honda, ám a Toro Rossónál csak Danyiil Kvjatnál vetették be, ugyanis a kisebbik csapat mindkét pilótája a megengedett harmadik egységnél tartott már.

Kvjattal bevállalták az automatikusan járó büntetést, sőt, mivel így is, úgy is a rajtrács végéről indult az orosz, egy kis trükközéssel előre kilőtték a következő hátrasorolást is.

Mostanra eldőlt, hogy a Red Bull hazai versenyére, a hétvégi Osztrák Nagydíjra a másik Toro Rosso-versenyző, az újonc Alexander Albon is megkapja az új Honda-motort, feltehetőleg a thai-angol pilótával is hasonlóan ügyeskednek majd.

“Ezen a héten már mind a négy versenyzőnk, Alex is a legfrissebb motorspecifikációt használja majd, így viszont rajtbüntetés vár rá” – jelentette be a Honda F1es főnöke, Tanabe Tojuharu.