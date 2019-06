A Mercedes britje 79. alkalommal nyert pályafutása során, míg Franciaországban másodjára, idén pedig hatodjára. A 2019-es szezon nyolcadik versenyét követő interjúkat Martin Brundle, korábbi Forma-1-es pilóta és a Sky Sports F1 jelenlegi szakkommentátora készítette az első három helyezettel.

Lewis Hamilton, Mercedes (1.): „Ez egy nagyon jó hétvége volt. Hosszú ideje versenyzem már, de ezt sosem lehet megunni. Mindig akad valamilyen kihívás abban, hogy megtaláljuk a határainkat, és építsük az előnyünket. Együtt írunk történelmet, így büszkeséggel tölt el, hogy része lehetek ennek a csapatnak. Ez egy gyönyörű nap, a pálya is bámulatos – akad benne néhány technikás rész. Összességben nem volt könnyű a mai verseny, folyamatosan a határon autóztam. Az első gumijaim nagyon felhólyagosodtak, viszont ennyire jól még nem rajtoltam idén.”

Valtteri Bottas, Mercedes (2.): „Jó volt a rajtom, de Lewisé is. Ma határozottan ő volt a gyorsabb, egyszerűen képtelen voltam tartani vele a ritmust. Ez olyasmi, aminek az okára rá kell jönnöm a következő versenyig. Azonban büszke vagyok a csapatra, viszont fontos lenne megérteni, miért volt ilyen ma a tempóm. Lewis nagyon erős és kiegyensúlyozott volt; ma is és tegnap is, egyszerűen legyőzhetetlennek bizonyult.”

Charles Leclerc, Ferrari (3.): „Mindent beleadtam a mai versenybe, érzésem szerint az autó is rendben volt, de a Mercedesek túlságosan gyorsak voltak. Az első etapommal nem volt probléma, a másodikban pedig igyekeztem óvni a gumikat, aztán a végére utol is értem Valtterit. De ahhoz már nem volt elég köröm, hogy meg is támadhassam. Viszont ahhoz képest, ahol pénteken voltunk, remek napot zártunk. Az utolsó két körben nagyon gyorsan fel tudtam zárkózni.”