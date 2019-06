„Daniellel kétéves szerződésünk van, viszont Nico kontraktusa az év végén lejár alapjában véve. Viszont már így is túl sok mindent kell tisztázni a sajtó színe előtt, így nem akarok belemenni a részletekbe” – szögezte le a jelenlegi helyzet kapcsán a Renault csapatfőnöke, Cyril Abiteboul. „Talán folytatjuk az együttműködésüket Nicóval. Őszintén szólva, Nico sokat tett a csapatért.”

A 2020-as idény kapcsán az egyik kérdés az, hogy vissza tud-e térni a rajtrácsra Esteban Ocon. A GP3 2015-ös bajnoka korábban a Manorral és a Force Indiával is versenyzett a királykategóriában, és azt rebesgetik, hogy tavaly egy hajszálon múlt, hogy a Renault-hoz igazoljon – a lehetőséget végül Daniel Ricciardo vette el előle azzal, hogy otthagyta a Red Bullt.

Ahogy egyre közeledik a nyári szünet, beindul az úgynevezett „silly season” a Forma-1-ben, amikor is rendre arról találgatnak, milyen mozgások várhatóak a pilótapiacon a jövő évi szezonra.

„Elég csak megnézni, hol voltunk régen, és hol vagyunk most. Ez őrületes, a csapatnak, a mérnököknek és a versenyzőknek egyaránt” – folytatta gondolatait. „Az adósuk vagyunk, úgy hiszem, de más opciókat is számításba kell tennünk, ahogyan azt mindenki teszi, köztük Nico is. Ebben biztos vagyok.”

„Mindenesetre nyitottak vagyunk arra, hogy vele folytassuk, de van egyéb választásunk is. Meglátjuk, de valószínűleg a nyári szünet után jön el annak az ideje, hogy leüljünk, és tárgyaljunk” – árulta el a terveket a szakember.

Ocon az idei évben nem versenyez, de a Mercedes szerződtetett teszt- és tartalékpilótájaként folyamatosan készül a csapat szimulátorával a brackley-i főhadiszálláson, továbbá a Forma-1-es versenyhétvégéken folyamatosan a csapattal mutatkozik. A francia a napokban igencsak magabiztosan nyilatkozott a jövőjéről – szerinte hamarosan bebiztosíthatja a helyét a 2020-as rajtrácson.

Az esetleges új környezet nem lenne ismeretlen számára, hiszen 2016-ban a gyári csapat megkapta kölcsönbe a Mercedestől harmadik számú versenyzőnek. Ocon abban az évben a barcelonai, a silverstone-i, a hungaroringi és a németországi első szabadedzésen, illetve a Spanyol Nagydíjat követő egyik szezonközi kollektív tesztnapon is pályára vihette a gárda aktuális versenygépét.

Forrás: F1i.com, Fotó: Europress