Egy holland lap már a múlt héten megírta, de immár hivatalos: a hétvégi Forma-1-es Francia Nagydíjon a Red Bull és a Toro Rosso motorpartnere, a Honda beveti erőforrásának harmadik specifikációját, amelytől újabb teljesítménynövekedést várhatnak.

A Red Bull Racingnél Max Verstappen és Pierre Gasly is megkapja az új motort, míg a Toro Rossónál egyelőre csak Danyiil Kvjat autójába kerül be, és az orosz hátrasorolásos büntetést is kap, hiszen ez már a negyedik erőforrása lesz idén. Az újonc Alexander Albonnál a Paul Ricard-on még marad az előző specifikáció.

“Az előző verzióhoz képest elsősorban a belső égésű motornál és a turbónál vannak változások. A tesztpados adataink alapján teljesítménynövekedésre számítunk, azonban még mindig nem sikerült beérnünk a bajnokság élén álló gyártók értékeit. De ez is egy lépés a jó irányba, és az idény további részében is folytatjuk a fejlesztési munkát” – nyilatkozta a Honda F1-es főnöke, Tanabe Tojuharu.