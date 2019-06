Olvass tovább

“Ha Vettel bármi rosszat vagy piszkosat tett volna, mint Ricciardo az egyenesben, megérdemelte volna a büntetést. Ez így nem versenyzés.”

Villeneuve úgy véli, Hamilton maga is vastagon benne van, hogy Vettel büntetést kapott. “Lewis is pontosan tudta, hogy ott, ahol ő el akart menni, abból az is lehetett volna, hogy a falhoz passzírozza a sodródó Ferrari. Tudatosan vállalta ezt a kockázatot.”

“Persze a saját szempontjából helyesen cselekedett, lényegében így kényszerített büntetést Vettelre. Lewis nagyon jó ebben!”

Az Autosport állandó szakértője, a korábbi technikai igazgató Gary Anderson úgy véli, az nem lehet alap semmilyen büntetésre, hogy az egyébként hátulról érkezőnek fékeznie kellett. “Sebastian csak sodródott, nem szándékosan csukta az ajtót Lewisra” – így Anderson.

“És egyébként nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy Hamilton autóján van fék. Ha egy ötszörös világbajnokhoz illő felelősséget mutatott volna, használhatta volna őket. Ehelyett megpróbálta bedugni az orrát egy olyan helyre, aminek következményei mindkettejük számára végzetesek lehettek volna.”

“A felügyelők döntése nem csupán Vettel és a Ferrari győzelmébe került, a Forma-1 hitelességén is csorbát ejtett. Hogy tud egy olyan csúcsversenyző, mint Emanuele Pirro – akit egyébként nagyon jól ismerek – támogatni egy ilyen, nem-versenyző kollégái által meghozott döntést?”

“Ez versenyzés. Mindannyian olyan pilótákat akarunk látni, akik tövig nyomva a határon vezetnek, erre tönkreteszik ezt a csatát.”

Anderson Vettelt is megvédte, aki Hamilton öt-hat elfékezésével ellentétben csak egyszer hibázott, és az sem véletlenül történt. “Sebastian fantasztikus versenyt futott. Amikor hibázott, lekörözötteket ért utol – bármelyik F1-es versenyző elismeri, hogy amikor két-három másodperccel követ egy autót, leszorítóerőt veszít az autó.”

“Valószínűleg pontosan ez történt Sebastiannal is, ez vezetett az apró megingásához.”

Forrás: Motorsport.com