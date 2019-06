Olvass tovább

Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnök természetesen nem elégedett a kialakult helyzettel, egyúttal azt is megerősítette, hogy fellebbeznek a kanadai futam végeredménye ellen.

„Természetes, hogy pillanatnyilag csapatként rendkívül csalódottak vagyunk, de gondolataink most Sebbel és a nézőkkel vannak” – mondta. „Ami Sebet illeti, nem gondolom azt, hogy tudott volna másképpen cselekedni – nagyon angolos, magyarosan: nem hiszem, hogy bármi mást tehetett volna vagy nem hiszem, hogy bármit másképp csinálhatott volna, ezért úgy döntöttünk, hogy fellebbezést nyújtunk be a stewardok döntése ellen.”

Sokakból váltott még ki felháborodást a Nemzetközi Automobil Szövetség döntése, ám Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke szerint jogos volt Vettel büntetése.

„Egy kicsit nyilván hazabeszélek, de a szabály az szabály: hagynod kell egyautónyi helyet, amikor elhagyod a pályát… Szerintem ösztönös volt a reakciója, és az volt benne, hogy muszáj megvédenie ezt a pozíciót. De túl messzire ment.”

„Ha valaki Ferrari-rajongó, vagy csak szimplán rajong a kemény versenyzésért, úgy hiszem, szívesen látna több ehhez hasonló jelenetet.”

Wolff – aki a hétvége folyamán a Forma-1 gumiszállítójának, a Pirellinek is a védelmére kelt – úgy gondolja, hogy ki kell állni a versenybírák mellett.

„A versenyfelügyelők azok az emberek, akiket támogatni kell. Ott van Emanuele [Emanuele Pirro, a Le Mans-i 24 órás ötszörös győztese – szerk.] is, akinél nincs profibb és tapasztaltabb nincs. Úgy gondolom, alaposan kivizsgálták az esetet, és ezt tiszteletben kell tartani. Nem kellene tovább feszíteni a húrt.”

Ezután Wolff Valtteri Bottas és Max Verstappen bokszutcai incidensét hozta fel a monacói hétvégéről, mégpedig annak apropóján, hogy bármennyire is nem értettek egyet a döntéssel, mégsem panaszkodtak.

„Monacóban Valtterit nekiszorították a bokszutca falának, az ezért kirótt öt másodperces büntetést kicsit enyhének gondoltuk. De nem panaszkodtunk, mert van, hogy kedveznek neked a döntések, de van, hogy nem. Egy ellentmondásos döntés született, pedig csak egyértelmű tették azt, ami fekete és fehér. A szabályokra kell támaszkodnunk, csakis így működhet a versenyzés – persze ha meg akarjuk változtatni a szabályokat, abban is benne vagyok.”

A leintés után Martin Brundle, a Sky Sports F1 szakkommentátoraként tevékenykedő egykori F1-es pilóta megpróbált vitába szállni Wolff-fal, de erre a mercedeses vezető nem volt vevő.

„Nézd, Martin, nem szeretnék erről vitatkozni. Soha nincs olyan helyzet, ami 100%-ig fekete és fehér. Bármi is a te véleményed, ez szerintem egy 60/40-es szituáció, ami elég ahhoz, hogy másképpen lehessen értelmezni, de tiszteletben tartom a te álláspontodat is. A győzelem az győzelem, az pedig nyilvánvaló, hogy pontokat inkább tisztán, a pályán akarsz szerezni, de az ilyen lehetőségeket is el kell fogadni. A versenybírák mindig polarizálják a versenyt, büntetnek is, ha kell: néha enyhébben, néha keményebben. De akkor is el kell tudni fogadni, ha ellened szól a döntés.”

