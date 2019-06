A két héttel ezelőtti Monacói Nagydíj után két pilótapiaci pletyka is szárnyra kelt, az egyik arról szólt, hogy Sebastian Vettel az év végi visszavonulást fontolgatja, míg a másik a Red Bull-os Pierre Gaslyt érintette, a Motorsport.com olasz kiadása arról írt, hogy az energiaital-gyártó a francia ejtését tervezi, utódjául pedig a jelenleg a Renault-nál vezető Nico Hülkenberget nézték ki 2020-ra.

A Kanadai Nagydíj csütörtöki médianapján Vettel újra leszögezte, hogy semmi alapja nem volt a visszavonulásos hírnek:

“Soha nem mondtam semmi ilyesmit, szóval fogalmam sincs, honnan vették” – szögezte le.

“Úgy gondolom, hogy akkor szállok ki, amikor akarok, és a csapat is akkor rúghat ki, amikor kedve tartja, de én elégedett vagyok a Ferrarival és remélem, hogy a Ferrari is elégedett velem. Értem, hogy az újságírók munkájához az is hozzátartozik, hogy ha nem is koholmányokkal, de érdekes dolgokkal álljanak elő, de írhatnak, amit akarnak, én meg azt csinálok, amit én akarok” – morgolódott a négyszeres világbajnok.