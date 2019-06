Ahogy mi is megírtuk, a Haas főszponzora, a Rich Energy májusban pert veszített a brit kerékpárgyártó, a Whyte Bikes ellen, miután a két vállalat emblémája szinte teljesen megegyezik.

Ennek ellenére Monacóban még láthattuk az amerikai gárda versenygépein a szarvasagancsokat, azonban Kanadába már „agancsok nélkül” utaztak el az VF-19-es kódjelű autók, ahogyan a két pilóta, Romain Grosjean és Kevin Magnussen bukósisakja is.

„Kérésünkre partnerünk, a Haas F1 Team eltávolította autóiról logónk szarvasagancsos részét erre a hétvégére” – írta Twitter-oldalán a Rich Energy. – „Habár világszerte, ezáltal Kanadában is birtokoljuk a szükséges védjegyeket és engedélyeket, nem akarunk médiacirkuszt. A Whyte Bikesszal van egy alaptalan ügyünk, de nyerni fogunk.”

Azt egyelőre nem tudni, mi lesz a szarvasagancs sorsa a folytatásban.

We have asked our partners @HaasF1Team to remove stag element from car this weekend. Whilst we own the stag trademarks & registrations worldwide Inc Canada we don't want any media circus for team whilst we contest baseless case with @WhyteBikes & win. #richenergy #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/VhCK1ret2E

— Rich Energy (@rich_energy) June 7, 2019