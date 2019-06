Egyértelműen a Williams a sereghajtó a 2019-es Forma-1-es szezonban, miután az egykor patinás csapat már a felkészülési időszakban is komoly lemaradással küzdött. Azonban a Spanyol és a Monacói Nagydíjon már a fejlődésnek apró jeleit mutatta a grove-i alakulat – a legutóbbi versenyen George Russell már a 15. helyen ért célba.

„Már látunk némi fényt az alagút végén. Lassú a folyamat, de mindnyájan tudjuk, hogy idő kell ahhoz, hogy javítsunk a teljesítményünkön” – nyilatkozta a Motorsport.com hasábjain a helyettes csapatfőnök, Claire Williams. „Határozottan nagyon jó munka folyik a gyárban, még ha ezt az emberek kívülről nem is feltétlenül látják.”

„Remek munkát végzett az aerodinamikai részleg, fejlődtünk a szélcsatornában is. Ezt akarjuk majd kamatoztatni a következő hetekben, illetve hónapokban, a szezon felénél pedig egy új csomaggal jövünk. Ettől jelentős javulást remélünk, hiszen ennek jelei már most is határozottan láthatóak” – magyarázta.