Élő: Forma-1 Monacói Nagydíj

Hamilton a gumikra panaszkodott, szerinte a rossz gumin haladt a verseny ezen szakaszában. A csapat igyekezett nyugtatni, és Grosjeant hozta fel példaként, aki az ötödik helyen haladt ekkor, kerékcsere nélkül.

The only driver in the top 10 yet to stop is @RGrosjean: fifth on his original starting set of soft tyres. Quite a big mixture of strategies here: all three compounds out on track throughout most of the race. pic.twitter.com/JuC7tmc7dm

— Pirelli Motorsport (@pirellisport) 2019. május 26.