Miután sokak ott maradtak a dugóban, ők szabályosan rohantak a tartalékautóikért a bokszba, hogy az újraindításnál ott lehessenek a rajtrácson. A legendás angol kommentátor, Murray Walker még a pilóták versenyfutását is lelkesen közvetítette.



Fernando Alonso balesete miatt pályára hajtott a biztonsági autó a 2004-es versenyen. A német éppen az élen állt, és Bernd Mäylander Mercedese mögött kissé elfékezte magát az alagútban. A mögötte érkező Juan Pablo Montoya hirtelen csak annyit tudott reagálni az esetre, hogy a német mellé húzta Williamsét. A két autó ekkor összeért, és a Ferrari a falnak csapódott.



A hétszeres világbajnok piszkos trükkhöz folyamodott a 2006-os időmérőn. A döntő szakaszban, amikor ő állt az élén, szándékosan elállta a pályát a Rascasse-kanyarban úgy, hogy a többiek – elsősorban Alonso – ne javíthassanak köridejükön. Húzása nem jött be, a versenybírák a rajtrács végére küldték Schumachert.



A futam legviccesebb jelenete Kimi Räikkönenhez köthető. Miután McLarenje cserben hagyta, a finn egyenesen a kikötőben álló hajójára ment, hogy ott vezesse le a hétvége fáradalmait.

Igazi esőkáoszt hozott a 2008-as verseny, amit a harmadik helyről rajtoló Lewis Hamilton nyert. A McLaren pilótája még a fallal is találkozott a verseny hatodik körében, de a korai kerékcsere pont jól jött neki a biztonsági autós szakaszokkal tarkított futamon.

2000-ben Jenson Button is az autójukért futó versenyzők között volt, 2009-ben azonban egészen más okokból kellett gyorsítania lépésszámán. Miután megnyerte a futamot, a brit nem a győztesnek szóló helyen, a hercegi páholy előtt parkolt le a Brawn GP-vel, hanem ott, ahol a többi autó is. Ezért, hogy ne késsen sokat a díjátadóról, Button futásnak eredt.

✅ Pole position

✅ Race win

✅ Fastest 400m run time@JensonButton put on an unforgettable show in Monaco, #OnThisDay in 2009#F1 🇲🇨 #MonacoGP pic.twitter.com/7WU1prxR2F

— Formula 1 (@F1) 2018. május 24.