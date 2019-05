“A múlt heti barcelonai teszt és a Maranellóban elvégzett elemzések megerősítették, mennyit számítanak az idei, a 2018-asoktól nagyon különböző gumik, mennyire más mechanikai és aerodinamikai beállítások kellenek ahhoz, hogy működésre bírjuk őket. Maranellóban már dolgozunk több új koncepción is, a hétvégére pedig néhány újabb fejlesztést is viszünk.”

A hétvégén jön a Monacói Nagydíj, Binotto pedig nem is nagyon ígér semmit.

Bár az elmúlt években a Mercedes csapatelnökeként dolgozott, Niki Lauda hétfői halála a Ferrarit is megrázta, hiszen az osztrák legenda 1975-ben és ’77-ben velük nyert világbajnoki címet.

“Az idei Monacói Nagydíjra való készülődést beárnyékolta a Niki halála miatti szomorúság. Nagyon hiányzik majd a Forma-1-ből az egyenes, őszinte hozzáállása, furcsa lesz, hogy már nem láthatjuk a paddockban” – mondta Binotto.

“Niki a Ferrari és a Forma-1 zászlóvivője volt, az általa kezdeményezett változások még professzionálisabbá tették a sportágat, a korát megelőző szőrszálhasogató megközelítése mára az F1 egyik kulcsjellemzője.”

A tavalyi Belga Nagydíj óta nyeretlen Sebastian Vettel igyekszik majd nem Laudára, hanem a célra, az eredményre koncentrálni.

“Niki nehezen betölthető űrt hagy maga után, igazi versenyzőlegenda volt. De versenyezni vagyunk itt. Nem kérdés, hogy a monacói az idény legikonikusabb futama, fel az emelkedőn, majd lefelé az utcákon, mielőtt beérnénk a nagyon gyors alagútba, onnan pedig a kikötői szakaszra.”

“Nagyon egyedi. Versenyzői és mérnöki szempontból is egy világ választja el a megszokott pályáktól, amitől még nagyobb a kihívás. Az autók maximális leszorítóerővel mennek, és a lehető legjobb köridő érdekében olyan beállítások kellenek, amelyekkel a pilóták magabiztosan súrolhatják a falakat. Monacóban nem fér bele a hiba, alig hét kanyarral, igaz, egyenesek nélkül előzni is szinte lehetetlen. Éppen ezért kulcsfontosságú az időmérő. A pálya rövidsége miatt az edzéseken és a kvalifikáción is mindig nagy a forgalom, de meg kell próbálni egy tiszta kört összehozni.”

Forrás: Fotó: Europress