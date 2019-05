Olvass tovább

“Meglátogattam Svájcban, már akkor is nagyon gyenge volt. Nagyon aggódtam érte. De most már nem szenved tovább. Emelt fővel távozhatott, biztosan így volt a legjobb számára” – utalt arra Ecclestone, ami a sorok között olvasva a család közleményéből is felsejlett, azaz hogy Lauda saját döntése lehetett a kezelések abbahagyása.

Az osztrák Kurier megszólaltatta Lauda egyik legközelebbi barátját, Bertl Wimmert, aki két héttel ezelőtt látta utoljára őt:

“Rosszul érezte magát. Svájcba szállították, onnantól már nem tudtam elérni. Nagyon le volt soványodva, amikor utoljára láttam. Már ő is felismerte, hogy nem lesz könnyű a felépülés. De igazi küzdő volt, senki sem akarta elhinni, viszont egy ponton rájött, hogy már nincs esélye.”

Lauda honfitársa és régi-régi barátja, a Red Bull-motorsportfőnök Helmut Marko az ORF-nek azt mondta, telefonon beszélt Laudával nem sokkal a halála előtt: “Nagyon gyenge volt a hangja. Volt néhány válságos helyzet, már nem a Forma-1-es visszatérés volt a kérdés, hanem a túlélése.”

Lauda volt mclarenes csapattársa, a négyszeres világbajnok Alain Prost az “úriembert” búcsúztatta:

“Vannak bajnokok, eredményes, kitüntetett emberek, de Niki személyében egy úriember távozott, aki sosem panaszkodott semmire, sem a sérüléseire, sem a balesetére, ellenben igazi győztes volt. Borzasztóan megrázott, elszomorított a hír, még annál is jobban, mint gondoltam. Amikor gokartozni kezdtem, két példaképem volt: Jackie Stewart és Niki. Később két évet a csapattársaként tölthettem el, az volt a pályafutásom két legszebb, legjobb idénye.”

Az F1-es legenda szülővárosa, Bécs díszsírt biztosítana az elhunytnak, a város szóvivője szerint a család döntése, hogy elfogadják-e.

Forrás: Fotó: Europress