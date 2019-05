Egyre világosabb, mennyit számít, hogy 2017-ben Fernando Alonso és a McLaren az Indycar-élcsapat Andretti Autosport segítségével, az általuk felkészített autóval futott neki az Indy 500-nak, hiszen a McLaren idei, önálló projektje siralmasan muzsikál.

A keddi elektronikai problémák, a szerdai autótörés és az autó újjáépítése miatt teljesen kihagyott csütörtöki edzésnap után Alonso és a McLaren ugyan derekas munkát végzett pénteken, de ez is nagyon gyenge felkészülést jelentett szombatra, hiszen Alonso az Indy 500 időmérőjén csak a 31. lett, eredményével nem is kvalifikált a futamra.

Az eredetileg a futam megnyerését célul kitűző Alonso ma, a “Bump Sunday” keretében öt másik pilótával együtt újra próbálkozhat, a 31-34. rajthelyért csapnak majd össze.

With just over an hour of qualifying day remaining, we head out again. 👊#McLaren66 #Indy500 pic.twitter.com/NgPbhqOUoj

