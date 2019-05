Igen hamar kiesett a rajtrács végéről induló Kimi Räikkönen a 2003-as futamon. A finn Antonio Pizzonia lefulladó Jaguarját találta telibe McLarenjével.

Számos sporteseményt meghekkelt a 2000-es években Jaume Marquet Cot, aki magára csak Jimmy Jumpként hivatkozik. A katalán férfi a 2004-es verseny felvezető köre alatt szaladgált a célegyenesben, de a verseny menetét ez nem befolyásolta.



Nem voltak túl szerencsések a McLarenek Barcelonában, Heikki Kovalainen a bal első kerék hibája miatt zúgott ki hatalmas tempóval a bukótérbe. A finn autója a gumifal alá szorult, de az egyszeres futamgyőztesnek nem esett baja.

A második helyen haladt Lewis Hamilton a 2010-es Spanyol Nagydíj leintése előtt. Ám a bal első gumi ismét csütörtököt mondott a McLarenen.

Ironikus, de ehhez is a McLaren közvetett segítsége kellett. Miután Lewis Hamiltont kizárták az időmérőről, a brit pole-pozícióját a meglepetésre brillírozó Pastor Maldonado örökölte meg. Csodák csodájára vasárnap is meg tudta tartani ezt a pozíciót, köszönhetően a Williams okos taktikájának és annak, hogy a venezuelai kivédekezte a hazai pályán autózó Fernando Alonso támadásait. Azóta is ez a grove-i istálló utolsó futamgyőzelme.

Már hat éve, hogy Fernando Alonso utoljára a dobogó tetején pezsgőzhetett a Forma-1-ben. Valószínűleg a spanyol sem gondolta 2013-ban, hogy a hazai versenye lesz az utolsó ilyen alkalom.



Miután a két Mercedes kiütötte egymást a rajt után, a Ferrari és a Red Bull pilótái nagy csatát folytattak a győzelemért. Kimi Räikkönen végül nem bírt Max Verstappennel, aki frissen lépett fel a Toro Rossótól a nagycsapathoz a rosszfiú, Danyiil Kvjat kárára.

Már az első kanyarban fel kellett adnia a 2017-es versenyt Kimi Räikkönennek. A közvetítésben megmutatták, hogy egy Ferrari-rajongó kisfiúnál eltört a mécses a baleset után. A szervezők ezt látva még a futam alatt, sebtiben összehoztak egy találkozót a Jégember és a kis Thomas közt.



Hatalmas balesettel indult a tavalyi futam: a barcelonai pálya hosszú, nyújtott jobbosában a rajt után Romain Grosjean veszítette el a Haas felett az irányítást, ezzel ágyúgolyóként csapódva az érkező autók közé.

Seconds into the #SpanishGP – carnage 💥

Take a look at *that* early crash from all the angles 👀

Grosjean OUT

Gasly OUT

Hulkenberg OUT#F1 pic.twitter.com/3RinHMW1BF

— Formula 1 (@F1) 2018. május 13.