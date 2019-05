A Forma-1-es szabályok szerint a versenyzőknek alapvetően változatlan sisakkal kell végigcsinálniuk a szezont, egyszer változhat a minta. A Spanyol Nagydíjra a mezőny egyetlen hazai versenyzője, a mclarenes Carlos Sainz ki is használta a nagy változtatási lehetőséget – hol máshol, ha nem otthon? – tükrös fényezést kért és kapott sisakfestőjétől, Jens Münsertől.

🚀 Un casco con mucho sentimiento, para una carrera muy especial. // A very special helmet for a very special race! Details tomorrow! @McLarenF1 @EG00 @SchuberthHelmet @DaveDesigns083 @JMD_helmets #spanishgp #carlo55ainz pic.twitter.com/fPewqif90R

Münser a Twitteren Sebastian Vettel Lego-mintás új sisakját is megmutatta, a bukó fel is került a négyszeres viágbajnok fejére a Spanyol Nagydíj első edzésén, ám a sisakfestő később azt írta, hogy ezt a festést csak az év későbbi szakaszában használja majd a német.

Sorry, Sebastian Vettel will wear the LEGO helmet later this year.

— Jens Munser Designs (@JMD_helmets) May 10, 2019