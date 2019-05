A Forbes magazin friss tanulmánya szerint a Forma-1-ben az elmúlt öt évben zsinórban öt-öt konstruktőri és egyéni bajnoki címet szerző Mercedes dominanciájának megvan az ára: szezononként átlagosan 500 millió dollárba (kb. 145 milliárd Ft) került a siker.

A bajnoki cím megszerzésének költsége drasztikusan megnőtt az elmúlt évtizedben, írja a Forbes, hiszen a Red Bull első bajnoki autója, a 2010-es RB6-os fejlesztése “csak” 206,7 millió dollárba (60 milliárd Ft) került, a Mercedes legutóbbi, 2018-as modelljére, a W09-esre viszont már 422,3 milliót (122 milliárd Ft) költöttek.

Az összegben még nem szerepel a motorfejlesztés költsége, ami szintén igen komoly kiadás a Mercedes számára, a feljebb említett félmilliárdos összeg ezzel együtt jön ki egy-egy évre.

Ha bajnokcsapat idén is győz, a hat bajnoki cím összesen 3,5 milliárd dollárra (1012 milliárd Ft) jön majd ki, igaz, a német márka ezzel be is érheti majd a Ferrari rekordját, hiszen a Forma-1 70 éves történetében eddig csakis a maranellói csapat tudott sorozatban hat konstruktőri bajnoki címet szerezni (1999-2004).