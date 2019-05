Miután tavaly késő tavasszal, kora nyáron világossá vált, hogy sem a Mercedes, sem a Ferrari nem akarja Daniel Ricciardót, úgy tűnt, csak idő kérdése az ausztrál Red Bull-os hosszabbítása, ezért hatalmas meglepetést jelentett, amikor a pilóta a nyári szünet elején bejelentette, hogy 2019-től a Renault gyári pilótájaként folytatja Forma-1-es pályafutását.

A döntést ilyen rövid távon még nem lehet értékelni, de az biztos, hogy egyelőre elég keserves lehet a dolog Ricciardo számára, mert míg a Red Bull a Honda-motorral is szerzett már dobogót, Max Verstappen pedig sötét lóként a 3. az egyéni bajnokságban, a Renault inkább visszafejlődött tavalyhoz képest, az ausztrál pedig négy forduló alatt mindössze egyszer tudott pontot szerezni velük.

Ricciardo volt főnöke, a Red Bull-motorsportfőnök Helmut Marko szerint volt versenyzőjüket átrázta, megvezette a Renault tavaly nyáron.

“Úgy tűnt, hogy minden rendben lesz” – mesélte a tavaly nyári helyzetről a Motorsport-Totalnak. “Jobb ajánlatot tettünk elé, mindent átbeszéltünk, amiben előrelépést szeretett volna, beleértve az ausztráliai személyes szponzorai kérdését is, hosszú tárgyalások voltak. De az aláírás csak nem akart megtörténni. A szerződés kész volt, de mindig akadt valami, formai kérdések, apróságok.” – mondta, majd kitért a Renault kommunikációjára.

“Az nagyon jól megy a Renault-nak, nekünk is szép grafikákat mutattak a motor jövő évi teljesítményéről. Daniel valószínűleg be is vette ezeket, átrázták” – folytatta az osztrák.