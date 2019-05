A kis Schumi tavaly nagyszerű hajrával nyerte meg a Forma-3-as Európa-bajnokságot, idén már az F1-et kísérő Forma-2-ben vezet – eddig elég láthatatlanul –, és miután az év elején bekerült a Ferrari utánpótlásprogramjába, pár hete Bahreinben már a Scuderia és az Alfa Romeo Forma-1-es autóival is tesztelt.

A csendes, visszahúzódó Sebastian Vettelért és az inkább csak az útlevele szerint német Nico Rosbergért sosem dobbant meg úgy a német Forma-1-es rajongók szíve, mint Michael Schumacherért, ám úgy tűnik, a hétszeres világbajnok fiát már most, az alsóbb kategóriában is hatalmas rajongás övezi.

A Német Nagydíjnak otthont adó Hockenheim marketingfőnöke, Jorn Teske elárulta, hogy az F1-es versennyel érkező mellett egy másik Forma-2-es fordulót is szerettek volna lekötni a pályára az idei évre.

“Amikor Mick Schumacher győzött a Forma-3-ban, először vált láthatóvá az eufória hulláma, mondtuk is az F1 vezetésének, hogy emlékezzetek erre, nagyon fontos lesz ez, ha a Forma-2-be kerül! Amikor kiderült, hogy a Premával a Forma-2-ben fog versenyezni, újra fel is vettük a kapcsolatot a Libertyvel, de azt a választ kaptuk, hogy a jelenlegi pénzügyi feltételek mellett nem lehetséges egy újabb Forma-2-es versenyt szervezni. Mondjuk mi is hozzájárulhattunk volna a költségekhez valamennyivel” – magyarázta.

Bár F2-es fordulóból így csak egy jut idén a németeknek idén, abban azért még bízhatnak, hogy a korábbi pletykák igaznak bizonyulnak, és a kis Schumit F2-es mellett Forma-1-es volánjánál is láthatják a pályára kilátogatók, a Ferrari állítólag ugyanis valamelyik partnerének járgányában a pénteki szabadedzésen küldené ki őt.

