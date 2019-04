A Forma-1 első bakui szabadedzésén George Russell autója feltépett egy rosszul rögzített csatornafedelet, ezt követően a versenyirányítás úgy döntött, hogy az összes többi aknát is ellenőrizni kell.

A mentés sem ment simán, a darus kocsi elakadt egy reklámtáblában, így még egy kis olajjal is sikerült eláztatni Russell autóját.

Ha valaki esetleg azt hitte volna, hogy itt véget ért a szervezők vesszőfutása, az nagyot tévedett. A Forma-2-esek időmérőjén is volt egy megszakítás, a sportbírók Saen Gelaelt próbálták betolni.

F2 driver runs over two marshals pushing his car at #AzerbaijanGP

This is already the 3rd incident this weekend and we’re just halfway through Friday

#F1 #AzerbaijanGP #Formula2 #F2 pic.twitter.com/eGXfvwTAGx

