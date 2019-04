A McLaren még tavaly decemberben jelentette be, hogy csapatfőnökként leigazolták a korábban a Porsche Le Mans-programját irányító szakembert, Andreas Seidlt (nyitóképünkön balra, mellette Zak Brown).

A tavaly nyáron lemondott Eric Boullier posztjára érkező Seidl a motorsportban megszokott kényszerszabadság után két hét múlva, május 1-jén áll majd munkába Wokingban, de Bahreinben már ismerkedett egy kicsit az új munkatársaival és a környezettel, Carlos Sainz így beszélt róla:

“Találkoztam vele Bahreinben, bemutatkoztunk, megvolt az első beszélgetésünk, örültem, hogy megismerkedtünk. Láttam rajta, hogy türelmetlenül várja, hogy csatlakozhasson a csapathoz, ami tetszik. Szeretem látni, hogy valaki ugrásra kész. Jó volt az első beszélgetésünk is. Annyit már most mondhatok, hogy jó volt az első benyomás” – magyarázta a spanyol.

“Láttam rajta, hogy mennyire fel van tüzelve, a lehető leghamarabb szeretne beállni a csapathoz, de sajnos tart még a kényszerszabadság. De nem is kell annál többet tudnom, hogy ég benne a tűz, alig várja a munkát.”

Bár Seidlre még két hetet kell várni, Bahreinben már munkába állt az új technikai főnök, a Toro Rossótól átcsábított James Key, lassan tehát kialakul az új vezetési struktúra: a sportigazgató Gil de Ferran már tavaly nyár óta a McLarenél dolgozik, Key is megérkezett, hamarosan pedig a közvetlen főnökük is befut. A McLaren versenyrészlegének legfőbb vezetője természetesen továbbra is a vezérigazgató Brown marad.