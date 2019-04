Kimi Räikkönen a kilencedik helyen ért célba a 2019-es Forma-1-es Kínai Nagydíjon. Az Alfa Romeo finnje a renault-s Daniel Ricciardo és a Racing Point versenyzője, Sergio Perez mögött a középmezőny harmadik legjobbja lett. Elmondása szerint meg tudta volna előzni mindkét riválisát, de a verseny hajrájában az első gumik hőmérséklete annyira lecsökkent, hogy végül erre már nem volt képes.

“Örülök, hogy legalább pár pontot gyűjtöttünk, sokkal jobb ez az eredmény, mint a tegnapi” – mondta a nem éppen bőbeszédű pilóta az időmérőre célozva. “Az autó könnyen kezelhető volt ma, de a verseny vége felé az első gumik hőmérséklete jelentősen csökkent. Az abroncsok jó állapotban voltak, de lehűltek és rengeteg tapadást vesztettem, így már nem tudtam úgy nyomni a gázt, mint szerettem volna.”

“Szomorú, mert úgy éreztem, hogy simán el tudtam volna kapni a többieket, de a végén máshogy alakult” – bánkódott a finn.



Miközben Räikkönen tovább gyarapította pontjait és a hetedik helyen áll a bajnokságban, csapattársa, az olasz Antonio Giovinazzi most sem tudott a legjobb 10 között végezni és pontot szerezni csapatának. Egy megbízhatósági problémákkal tarkított hétvége után Giovinazzi a 15. helyen látta meg a kockás zászlót Sanghajban.

“Ez nem az én hétvégém volt, hogy őszinte legyek. Eddig is nehéz hétvégénk volt, de ma is megtettünk mindent, hogy jobb eredményt érjünk el. A többiektől eltérő stratégiával is próbálkoztunk, de az sem működött. Ez van” – mondta az olasz. “Most már Bakut várom.”