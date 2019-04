Sebastian Vettelt még a második szabadedzésen állították volna meg mérlegelni, de a ferraris elég későn kapta a jelzést, így túlszaladt a mérlegelési ponton. Azonnal félreállt, így a szerelőknek kellett visszatolnia az autót.

Közben az FIA illetékesei a Toro Rosso versenyzőjét, Alexander Albont is megállították mérlegelni, de ő is elég későn kapta a jelzést. A thai versenyző megállt ugyan, de nem volt ideje lehűtenie a fékeket, így a bal első keréknél kisebb tűz keletkezett.

Vettel az autóban ülve is azonnal érzékelte, hogy baj van, azonnal a Toro Rossóhoz küldte a szerelőit, akik gyorsan le is hűtötték a problémás területet.

“Kihívtak mérlegelésre. Előtte éppen virtuális biztonsági autós szakaszt gyakoroltunk, szóval próbáltam úgy kezelni a helyzetet, mint egy versenyen” – mondta Albon.

“Melegen tartottam a fékeket, hogy rögtön üzemkészek legyenek, amint megkapjuk a zöldet. A bokszutcában kicsit keményebben próbáltam menni, hogy tapasztalatot gyűjtsek, szóval a legrosszabb pillanatban állítottak meg.”

