Sebastian Vettel a hétvégi Kínai Nagydíj előtt egy szponzori rendezvényen szimulátoron versenyzett rajongók ellen, de a négyszeres világbajnoknak nem ment túl jól a dolog, a német kétszer is hibázott, össze is törte a virtuális Ferrarit.

A tavaly nyár óta újra és újra előforduló hibák után ez nem túl jó előjel, ugyanakkor Vettel és a Ferrari-szurkolók reménykedhetnek abban, hogy a szimulátoros, tét nélküli esés-keléssel a Scuderia versenyzője Sanghajra letudta a bénázást és a pályán már makulátlanul vezet majd.

oh god Seb what are you doing 😂

Video by: 石一瑛Kathy (weibo)#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/6IN9wCfmwu

— tami. (@Vetteleclerc) April 10, 2019