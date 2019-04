Olvass tovább

Az utánpótlás-nevelő Toro Rossóhoz kapcsolódik a Red Bull első pole-ja és futamgyőzelme is, a kiscsapat a nagy testvért megelőzve a 2008-as Olasz Nagydíjon nyert időmérőt, majd versenyt Sebastian Vettellel, a fiatal német mindkét eredményével rekordot döntött, az addigi legfiatalabb pole-szerző és győztes lett.

Minden idők legfiatalabb Forma-1-es versenyzője is a Toro Rossónál mutatkozott be, hiszen Max Verstappen 2015-ben nem egészen 17 és fél évesen debütált, ráadásul második versenyén, a Maláj Nagydíjon 17 éves, 5 hónapos és 29 napos korában az F1 legfiatalabb pontszerzője is lett. A rekordot egyébként épp csapattársától, Danyiil Kvjattól vette át, aki az előző évben az Ausztrál Nagydíjon 19 év és 10 hónappal állította azt be.

Rekordot ugyan nem tud felmutatni, de Vettel és Verstappen mellett az F1 jelenlegi sztárjai közül Daniel Ricciardo is a Toro Rossónál tanulta a szakma alapjait, első teljes Forma-1-es idényét 2012-ben teljesítette náluk, ’13-ban is maradt, mielőtt ’14-re a nagycsapathoz léptették elő.

A Toro Rossónál a már említettekkel együtt összesen 14 versenyző indult, a teljesség kedvéért a névsor: Vitantonio Liuzzi, Scott Speed, Sebastian Vettel, Sebastien Bourdais, Sebastien Buemi, Jaime Alguersuari, Daniel Ricciardo, Jean-Eric Vergne, Danyiil Kvjat, Max Verstappen, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Brendon Hartley és Alexander Albon.

