Elég egy jól sikerült verseny Charles Leclerc-től, és egy beállítási hiányosságok miatti, bizonytalan egyensúlyra visszavezethető gyengébb hétvége Sebastian Vetteltől, a kommentfalak máris felrobbannak. Sok kocadrukker teljes bizonyossággal állítja, hogy a Ferrarinak a fiatal monacóira kellene építenie, ha valaki, akkor majd ő hozza a vb-címet a Scuderiának.

Jobb téma híján a főleg a brit sajtóban megszólaló szakértők és a különböző elemzésekben leírtak is adják alájuk a lovat, így már mindenki biztosan tudja: csakis Leclerc lehet az, aki letaszítja a trónról Lewis Hamiltont.

Érdekes, hogy erre a hájpvonatra az egyik legnagyobb online fogadóiroda is felült. A Bwinnél Leclerc világbajnoki címére jelenleg kevesebbet fizetnek, mint Vettelére: a monacói sikere három és félszeres, míg a németé négyszeres pénzt ér. Van egyébként olyan iroda is, ahol továbbra is Vettel áll jobban, de olyan is, ahol ugyanakkora oddsszal lehet rájuk fogadni.

Természetesen nem kizárt, hogy a Bwin algoritmusa csak a Leclerc-re Bahrein után érkezett, megnövekedett számú fogadások miatt reagált így, a jelenség mindenesetre figyelemreméltó.

Nem lehetetlen az sem, hogy Leclerc végül valóban bajnok lesz, de egyetlen jól sikerült hétvége alapján elég veszélyes azonnal Hamilton legnagyobb kihívójának kikiáltani. Még a végén (nem most, hanem a szezon döntő szakaszában) két olyan pilótája lesz a Ferrarinak, akiken “túl nagy a nyomás, és nem bírják…”