Charles Leclerc magabiztosan haladt pályafutása első Forma-1-es futamgyőzelme felé a Bahreini Nagydíjon, tíz körrel a leintés előtt azonban motorhiba miatt lelassult. Lewis Hamilton és Valtteri Bottas is elment mellette, a dobogós helyét pedig csak az utolsó két körre elrendelt biztonsági autós fázis mentette meg.

Leclerc higgadtan értékelt a versenyt követően, sőt azt mondta, ennél kegyetlenebb dolog is történt már vele. “Hogy a mai lett volna életem legrosszabb élménye? Nem mondanám. Valószínűleg a monacói Forma-2-es futam volt a legrosszabb, amit valaha átéltem” – mondta Leclerc.

A monacói 2017-ben a pole pozícióból indulhatott a hazai futamán, a verseny nagy részében vezetett is. Egy biztonsági autós szakasz miatt három riválisa is elé került, de ha ez nem lett volna elég, a felfüggesztés hibája miatt végül ki is esett. Emiatt csak a 17. helyről vághatott neki a másnapi versenynek, ahonnan esélye sem volt jó eredményre.

Leclerc egyébként azt hitte, célba sem ér Bahreiben. “Őszintén szólva úgy éreztem az autóban, hogy néhány kör múlva minden kipurcan. Szerencsére nem így történt, és végül be tudtam érni harmadiknak.”

“Ez is dobogó, ráadásul számomra az első a Forma-1-ben, szóval bizonyos értelemben örülnöm kell neki. Úgy éreztem, több is lehet ebben a hétvégében, de a problémákat is figyelembe véve elégedettnek kell lennünk azzal, amit elértünk.”