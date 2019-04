Corriere dello Sport: “Leclerc 48 körig egy tökéletes futam főszereplője volt, de aztán az autója elárulta. Ezzel együtt ő volt a második legfiatalabb pole pozíciós pilóta, és a legfiatalabb egy Ferrarival. A végén még Lewis Hamilton is megölelte és megdicsérte.” La Repubblica: “Kalapemelés Charles-nak (Leclerc) is.”

Nagy-Britannia

The Guardian: “Gyakran kemény, gyakran megbocsátó: a ferraris Charles Leclerc a Bahreini Nagydíjon egycsapásra megtanulhatta, hogy a versenyzés olyan, mint egy kegyetlen hölgy. Lehet, hogy a futamot Lewis Hamilton és a Mercedes nyerte meg, de Leclerc előadása lenyűgöző volt. Mindössze 21 évesen kézzelfogható közelségbe került számára az első győzelem, de végül nem kaphatta meg.”

The Telegraph: “Lewis Hamilton vasárnap este drámai győzelmet ünnepelhetett, miután a Forma-1 feltörekvő csillagától, Charles Leclerc-től egy szörnyű motorhiba elvette a diadalt. Leclerc második futamán rajtolt a Ferrarival, és a legjobb úton volt afelé, hogy a sportág harmadik legfiatalabb futamgyőztese legyen.”

The Independent: “Ami Vettel számára csalódással zárult, Leclerc számára kétségbeejtő volt.”

Spanyolország

Mundo Deportivo: “Drámai vég. Kegyetlen eredmény. Vasárnap Charles Leclerc volt a Bahreini Nagydíj legjobbja, de a sors, a szerencse vagy a Ferrari megbízhatatlansága elvette tőle az álmot, hogy megszerezze pályafutása első F1-es győzelmét.”

Marca: “A Ferrari számára több okból is meglehetős kudarc volt ez a futam. Charles Leclerc-nek pechjére nem sikerült győznie, de bejelentkezett a csapat legjobb pilótája posztért és a vb-címért.”

Franciaország

L’Équipe: “A Forma-1 néha nagyon kegyetlen. Mindent jól csinálsz, és a végén mégsem te nyersz. Charles Leclerc (Ferrari) vasárnap az első rajtkockából indult, és figyelemreméltó futamot produkált azok után, hogy a rajtnál hibázott. Aztán csak a harmadik helyet tudta megmenteni, miután olasz motorja az utolsó 11 körben hátráltatta.”

