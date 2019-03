Olvass tovább

Az előadásokon az elmúlt egy évben a csapatokkal külön-külön és közösen is folytatott megbeszélésekből leszűrt tanulságok felhasználásával kialakított irányvonalat, elképzeléseket mutattak be, a tervek átfogóak és minden részletre kiterjedőek voltak, a sportszabályoktól a bevételek egyenlőbb elosztásáig és a kiadási plafon alkalmazásának részletéig terjedtek.

Egy névtelenül nyilatkozó csapatvezető azt mondta, hogy mivel a csapatok különböző üzleti modelljeiből fakadóan lehetetlen mindenki számára teljesen kielégítő megoldásokat felmutatni, a Liberty igyekezett olyan tervekkel előállni, amelyek a lehető legkevesebb csapatot érintik rosszul. Tavaly a Ferrari és a Mercedes is meglebegtette a kiszállását, ezért a legújabb tervezetekben állítólag már a két élcsapat felé is gesztusokat tesznek.

A megbeszéléseken alapvetően a tájékoztatás volt a cél, az újításokról nem vitáztak és szavaztak, erre amúgy is egészen június 30-áig van lehetőség, azonban néhány kisebb, 2021 előtti szabálymódosítás – köztük az olajtrükközés kiküszöbölése, az első szárnyakra és a fékhűtőkre vonatkozó módosítások – azért terítékre került, az F1-es Bizottság el is fogadta őket, a Motorsport Világtanács a következő ülésén be is veheti őket a 2020-as szabálykönyvbe.

Az interneten kering néhány, állítólag az ülésről kiszivárgott grafika is, amelyeken az F1-es autók 2021-es koncepciója látható, de a képek hitelessége nem garantált.

Forrás: Fotó: Europress