Fernando Alonso 2018 óta a Toyota versenyzője a hosszútávú világbajnokságban, a spanyol csapattársaival több futamot – köztük a Le Mans-i 24 órást – nyert már a japán márkának, így nem meglepő, hogy más kategóriában is lehetőséget kap tőlük.

Olvass tovább

“Lehet, hogy nem tetszik neki, lehet, hogy úgy látná, túl sok időt venne el tőle, miután szembesül a Dakar nehézségével. Fernando kivételesen tehetséges, ezt láthattuk már az elmúlt 17 évben. A világ egyik legjobb autóversenyzőjévé vált. Ha valaki jó versenyző, akkor jó versenyző, megvannak a képességei.”

Alonso idén folytatja a toyotás programot a WEC-ben, emellett május végén a McLaren segítségével újra nekifut az Indy 500-asnak is, hogy megnyerésével begyűjthesse az autóversenyzés ún. hármas koronáját. Hogy a terepralizással is megpróbálkozik-e később, az még a jövő zenéje, a teszt után minden bizonnyal ő is jobban látja majd, hogy neki való-e az ilyesmi.

(Nyitóképünk illusztráció, nem Alonso tesztjén, hanem az idei Dakar-ralin készült, az autót Nasszer Al-Attijah vezeti.)

Forrás: Fotó: Europress