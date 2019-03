Olvass tovább

A német Der Spiegel arról ír, hogy több jelölt neve is felmerült már az FIA-nál, köztük van az eddigi hivatalos helyettes, Scot Elkins, ő azonban nem volt ott Ausztráliában, ahogy ezelőtt sem járt az F1-es futamokra, ugyanis a Forma-E versenyigazgatójaként dolgozik.

A német lap említi még az egykori Ferrari-mérnököt, aki jelenleg az FIA formaautós szakágakért felelős vezetőjeként dolgozik, valamint a szervezet biztonsági főtitkárát, Peter Bayert.

Whiting egykori brabhames főnöke, az angol FIA-s karrierjét is egyengető Bernie Ecclestone úgy véli, nagyon nehéz lesz barátját pótolni:

“Nem könnyű Charlie munkáját végezni. Ő mindent látott, mindent hallott, mindent tudott, mindent elvégzett. Senkinek nem volt pontos fogalma arról, mi mindent is csinált, az emberek elképednének, ha tudnák. Nem tudom, hogy lehet-e találni bárkit is, aki úgy tud majd dolgozni, mint Charlie, de talán megoldható, ha négyfelé osztják a feladatait.”

Az FIA-elnök Jean Todt azt mondta, ezen a héten igyekeznek megtalálni az új versenyigazgatót:

“Egy ideje már foglalkoztunk a kérdéssel, Charlie is részt vett a keresésben, hiszen tudta, hogy nem töltheti be a posztot örökké. Most dolgozunk az utódlási terven, amelyet sajnos korábban kell életbe léptetnünk, mint szerettük volna.”

Forrás: Fotó: Europress